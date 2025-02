Enquete UOL: Sincerão revira o jogo no BBB e sister deve ser eliminada hoje

Gabriel aparece logo atrás, somando 44,22% dos votos. Desde ontem (10), ele e Strada protagonizam uma disputa acirrada pela permanência.

Aline, por sua vez, está em uma posição mais confortável, recebendo apenas 5,09% dos votos. De acordo com a parcial da enquete, ela não é um dos alvos principais do público.

O anúncio do eliminado acontece hoje (11), com o resultado oficial sendo revelado ao vivo durante a transmissão do programa na TV aberta. Vote na enquete do UOL abaixo!

BBB 25 - enquete UOL: Quem você quer eliminar no quarto paredão? Aline Fábio Rocha/Globo Gabriel Fábio Rocha/Globo Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo