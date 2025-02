Duas semanas após eliminação, Raíssa e Edy voltam a se apresentar no circo

Após uma maratona de compromissos pós-reality, pai e filha voltaram a se apresentar com o circo. Nas redes sociais, Raissa e Edy celebraram: "Olha onde eu tô! De volta para minha casa, o lugar que eu acho que é mágico, o lugar que desperta sonhos, alegrias, sorrisos. Tudo isso é aqui no circo", afirmou Edy.

Em seu perfil, Raissa compartilhou uma foto de seu figurino utilizado no retorno das apresentações. No circo, a ex-sister se apresenta como arqueira, personagem infantil, além de outras funções.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas