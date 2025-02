Diogo avalia retorno de Gracyanne Barbosa no BBB: 'Dona da verdade'

Na madrugada desta terça-feira (11) Diogo Almeida avaliou o retorno de Gracyanne Barbosa no BBB 25. A sister, que retornou de um paredão falso, foi criticada pelo ator. Diogo acusou Gracyanne de ser ríspida e arrogante desde o seu retorno.

O que houve

Em conversa com sua mãe, Vilma, Diogo expressou sua insatisfação com a forma que está sendo tratado por Gracyanne. "Ela voltou como a dona da verdade e falando de uma forma ríspida, prepotente, arrogante, assim como estava começando a ser ali, querendo que eu fosse, querendo me obrigar a ir. Olha isso, gente. Ai, ai. Ela não me conhece, mesmo. Perdeu a razão", desabafou.