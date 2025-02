Detalhe em foto de Kelly Piquet sugere sexo de seu filho com Max Verstappen

Uma foto de Kelly Piquet fazendo o enxoval do filho sugere qual o sexo do bebê, fruto de seu relacionamento com Max Verstappen

O que aconteceu

A influenciadora foi fotografada enquanto fazia o enxoval do filho e chamou atenção pelo fato de estar olhando apenas roupas femininas. "Então ela vai ter uma menina?", questionou um seguidor. "É uma menina", afirmou outra.

Essa é a segunda gravidez de Kelly, anunciada no início de janeiro, através de uma foto do ultrassom. A artista já é mãe de Penélope, de 5 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Daniil Kvyat.