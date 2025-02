Datena abre jogo sobre intimidade, carreira e vida em entrevista a Ratinho

Ratinho dividirá o palco com José Luiz Datena em entrevista com muitas surpresas e diversão.

Os dois estarão juntos no "Programa do Ratinho" desta quarta-feira, 12. No quadro "Camarim do Ratinho", o apresentador vai bater um papo com o Datena, que comanda o "Tá na Hora".

Datena revelará tudo sobre sua carreira no rádio e na televisão, além de contar detalhes sobre sua vida pessoal. Na atração, que faz sucesso há mais de 20 anos, o público relembrará os casos mais marcantes do "DNA" na história do programa.