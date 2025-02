Por onde anda Cláudia Lira? Atriz comemora retorno de 'História de Amor'

No decorrer da trama, a moça desperta o encantamento de Caio (Ângelo Paes Leme). Isso acontece após o rapaz tóxico abandonar Joyce (Carla Marins) grávida.

A Vandinha era uma típica menina rica, filhinha de papai, mas extremamente sensível, solar, alegre? Se algo não estivesse bom pra ela, rapidamente ela trocava de direção, mas sem magoar nem machucar ninguém. Era uma presença forte Cláudia Lira, atriz, ao jornal Extra

Ângelo Paes Leme e Cláudia Lira são Caio e Vandinha em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

A atriz se diz emocionada pelo retorno do folhetim à TV aberta. "'História de amor'" é uma novela marcante. Saber que uma nova geração poderá acompanhá-la, além de relembrarmos momentos tão especiais, é emocionante. Foi um dos personagens que mais amei fazer", disse Cláudia.

Entre as lembranças dos bastidores, Cláudia Lira cita as baixas temperaturas da Região Serrana do Rio de Janeiro. Alguns núcleos gravavam em um sítio em Teresópolis.