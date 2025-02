Chico: Impaciente, Tadeu precisa entrar na casa do BBB no próximo Sincerão

A dinâmica do Sincerão da noite de segunda-feira (10) no BBB 25 foi marcada por intervenções de Tadeu Schmidt, apresentador do programa. Este foi um dos temas do Central Splash desta terça-feira (11).

Para Chico Barney, o apresentador do BBB tem se mostrado "cada vez mais revoltado" com as reações muitas vezes apáticas dos participantes do reality. "O pessoal ainda fica de risadinha às vezes", destacou.