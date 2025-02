Causa da morte dos familiares de ator de 'Virgin River' é divulgada

O promotor do caso, que ocorreu no dia 6 de fevereiro, alega que joias e dinheiro foram encontrados espalhados ao redor do corpo da mãe do ator. Ela estava parcialmente vestida.

A situação indicava um roubo que teria dado errado. Os amigos de Andrew apontaram que ele poderia estar sendo visado por conta de sua atuação no combate ao crime organizado. "Temos que analisar tudo em casos como esse e nada é deixado sem controle. A maioria dos assassinatos é cometida por alguém que conhecia a vítima e essa é a teoria que estamos seguindo, com o autor do crime cometendo suicídio", disse a fonte ao tabloide.

Amigos não acreditam em roubo. "Levará alguns dias para descobrirmos os detalhes, mas a hipótese de um arrombamento que deu errado está perdendo força. Sim, seu histórico como investigador financeiro poderia ser um motivo, mas já faz uma década que ele parou de fazer esse tipo de trabalho".