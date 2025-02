Antes de grande sofrimento, Carlito emociona o pai em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (11) de "Garota do Momento" (Globo), Carlito (Caio Cabral) afirma que deseja suceder o pai no ramo de entretenimento.

Érico (Silvero Pereira) não contará ainda que é drag queen e trabalha na boate de Lígia (Palomma Duarte). Mas a revelação acontecerá em breve e da pior forma possível.

Carlito será levado pelos amigos à boate e lá vai se deparar com seu pai se apresentando.