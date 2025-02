Cantora acusa Ximbinha de assédio sexual e deixa banda; ele nega acusações

Além do episódio de assédio, Jéssica também alega ter sofrido perseguição do guitarrista. "Ele começou a me tirar da banda quando viu que não ia conseguir o que queria, porque todas às vezes que ele tentava alguma coisa eu desconversava, porque era meu trabalho eu queria estar bem ali e eu sempre tentava desconversar e quando ele viu que não ia acontecer, eles começaram a me tirar", declarou em entrevista ao Leo Dias.

Cantora afirma que os assédios começaram em 2023. "Ele começou, de fato, quando eles me apresentaram o projeto e falaram que ia gravar o DVD comigo, que ia ser uma coisa nacional, esse tipo de coisa, e eu fiquei encantada, porque sempre foi meu sonho, né? Ele quis se aproveitar do meu sonho para se beneficiar".

Ximbinha nega acusações

Por meio de sua assessoria, o artista disse se tratar de "acusações inverídicas". O guitarrista afirma que "a parceria entre eles sempre foi baseada em respeito e profissionalismo por parte de Ximbinha, que a tinha como uma amiga e parceira de trabalho".

Ximbinha diz que as mensagens divulgadas por Jéssica na imprensa são "falsas e fora de contexto". "Percebe-se claramente o intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha perante a mídia e o público. Informamos que já está sendo tomada todas as medidas judiciais cabíveis, onde restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico, uma vez que direciona a notificação extrajudicial a empresa (que tem contrato com ambos os artistas), utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito".

Vale destacar que Ximbinha é casado com Karen Kethlen. Antes, ele foi marido de Joelma.