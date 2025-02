'Ignorância e falta de afeto', diz autora de denúncia contra Claudia Leitte

O Ministério Público da Bahia realizou uma audiência pública no último dia 27 para tratar de uma denúncia contra Claudia Leitte, 44. Foi instaurado um inquérito civil para apurar uma suposta postura discriminatória da cantora ao substituir o termo "Iemanjá" por "rei Yeshua" na letra da música "Caranguejo".

Iyalorixá Jaciara Ribeiro, sacerdotisa do Ilê Axè Abassa de Ogum, é autora da ação em conjunto com o Idafro (Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras). "Nosso processo não é só contra essa mulher branca, mas também para repudiar essa forma tão perversa de querer nos matar.", disse Jaciara em papo exclusivo com Splash.