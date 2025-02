Armie Hammer diz que arrancou coração de animal e deu uma mordida

Armie Hammer, 38, ator acusado de crimes sexuais, contou ter cortado o coração de um animal vivo e "dado uma mordida nele".

O que aconteceu

A declaração ocorreu em entrevista ao podcast do jornalista Louis Theroux nesta segunda-feira (10). "Você não come o coração inteiro, você não faz isso. Você dá uma mordida no coração, e você tem todos os seus amigos ao seu redor, eles estão te incitando. É como um rito de passagem masculino quase excessivamente carregado quando você vai caçar pela primeira vez", disse ele.

Na entrevista, Hammer também voltou a negar as acusações de assédio sexual, estupro e canibalismo. Em 2021, uma mulher, identificada como Effie, o acusou de estupro e abuso psicológico. Na ocasião, ela divulgou mensagens em que ele se declarava canibal.