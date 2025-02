Após ter recaída com álcool, Arlete é socorrida pela verdadeira neta

Em cenas previstas para o capítulo de quarta-feira (12), da novela "Garota do Momento" (Globo), Arlete (Bete Mendes) será socorrida por Bia (Maisa) após ter nova recaída com o álcool. Splash teve acesso a fotos do momento em primeira mão.

O que vai acontecer

Após ficar sem entender a atitude de Flora/Isabel (Bella Piero), que foi embora sem lhe avisar, a costureira acaba bebendo. Em meio a uma nova recaída com o álcool, a funcionária do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) decide ir atrás da jovem que acredita ser sua neta.