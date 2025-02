Aline se confunde ao citar Diego no Sincerão e gera confusão generalizada

No instante em que a sister disse isso, os participantes dividiram suas reações entre surpresa e confusão. Por conta da fala da baiana, os gêmeos decidiram escolher Hypolito como o eliminado com a maior rejeição do programa, justificando que ele era mentiroso.

Após o Sincerão, Diego procurou João Gabriel e João Pedro para esclarecer o que foi dito sobre ele, garantindo que nunca conversou com Aline sobre o assunto. "Eu não tenho nada a ver com essa história. Gente, Deus seja testemunha, eu não tô aguentando mais essa história", disse o ginasta.

Sem saber em quem acreditar, os gêmeos justificaram que ficaram nervosos por conta do que ouviram de Aline. "Na hora eu te coloquei lá porque eu fiquei nervoso. Antes de ter essa conversa agora, no Sincerão, a gente tava com esse pensamento: 'A gente tirou o cara do alvo. Nóis não é homem de duas palavras, e agora ele foi inventar um trem'".

Chateado com a sister, o atleta decidiu procurá-la para entender o motivo dela ter citado seu nome na dinâmica, mas Aline garantiu que não quis acusá-lo de nada. "Eu não falei 'Diego ou Dani disseram'. Eu falei 'Gabriel disse que não votaria neles e votou em mim e para mim não soou coerente'. Não deu tempo de falar da dinâmica. Em momento nenhum eu disse", justificou a baiana.

Aline ainda afirmou que foi clara em seu discurso, algo que Vinícius discordou. "Tanto não ficou claro que, quando eu fui conversar... A sensação que me dá é que pra eles eu sou mentiroso", disse Diego.

Ao tomar as dores de Diego, Gracyanne afirmou que Aline deveria se explicar na frente de todos. Além da musa fitness, Vinícius e Guilherme também questionaram a participante sobre o assunto.