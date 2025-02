Alface? Brother diz sentir falta de item no BBB e agita redes sociais

Gabriel então citou duas coisas: "Treinar igual a um maluco e alface."

Confusa, Aline e Diego, que também estava na sala, questionaram o motivo de ele sentir falta do vegetal. "Ah, não entenderam nada, deixa. Só treinar igual a um maluco. Melhor, crossfit", rebateu o brother.

Na gíria popular, "alface" pode ser utilizado como sinônimo da erva à droga psicoativa Cannabis, ou maconha.

Nas redes sociais, internautas brincaram com a fala do brother. "Se já come desse jeito sem alface, imagina depois do alface?", brincou uma. "Acho que história da Aline ser policial é fake hein, ela não entende isso?", disse outra, se referindo à Aline.

