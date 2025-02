'Ainda Estou Aqui' vence Gold Derby Awards em quatro categorias

Filme venceu "Tudo Que Imaginamos Como Luz", "Anora", "O Brutalista", "Rivais", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "A substância" e "Wicked".

Brasileiro ainda garantiu os troféus de melhor filme internacional, melhor roteiro adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e melhor atriz (Fernanda Torres)."É um prêmio muito especial para mim", disse a atriz, em mensagem enviada ao site.

O filme

Selton Mello mostra bastidores de 'Ainda Estou Aqui' Imagem: Reprodução/Instagram

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, filme narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

O Rotten Tomatoes, agregador online de avaliações de críticos estrangeiros sobre filmes em geral, concedeu o selo de "Fresh" ao filme, com uma aprovação de 94% da imprensa especializada.