Acidente com personagem querido eleva o clima de tensão em 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (11) de "Volta por Cima" (Globo), Jayme (Juliano Cazarré) fala novamente de Sidney (Adanilo) para Cida (Juliana Alves).

Enquanto isso, Lucas (Caíque Ivo) sofre um acidente, e Sidney o leva para o hospital. Madalena avisa a amiga o que ocorreu com a criança e ela se desespera.

Assim que chega no hospital, a motorista de ônibus se encontra com o ex.