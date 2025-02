2025 recheado de obras sul-coreanas na Netflix. Confira:

Na primavera coreana chegará ao streaming o primeiro filme de animação sul-coreano da plataforma, "Separados pelas Estrelas", sobre relacionamentos de longa distância mais distantes do mundo.

Reality "Solteiros, Ilhados e Desesperados 4" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

No universo dos realities, já está disponível a quarta temporada do sucesso "Solteiros, Ilhados e Desesperados", com jovens sul-coreanos tentando arranjar um par em uma Ilha paradisíaca. No segundo trimestre, será lançado "A Pousada Bizarra do Kian84", que terá no elenco Jin do BTS.

Reality "A Batalha dos 100: Ásia" Imagem: Cortesia Netflix/Divulgação

Outros dois reality shows de sucesso retornam em 2025: "A Batalha dos 100: Ásia" expande o mundo de Batalha dos 100 para além da Coreia, com atletas lendários de toda a Ásia se reunindo para formar equipes nacionais em competições. Já no universo da culinária, temos a segunda temporada de "Guerra Culinária" com disputas entre chefs renomados e cozinheiros desconhecidos.