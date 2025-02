Vitória confessa decepção com Diego Hypolito: 'Criei uma expectativa'

Na noite de segunda-feira (10), Vitória Strada e Diego decidiram conversar a respeito do voto do ginasta na formação do 4º Paredão. Vitória se disse frustrada por Diego ter votado em Gabriel e não em Diogo.

O que aconteceu

Vitória apontou para o amigo que sentiu os dois afastados ao longo do dia e o ginasta se explicou. "Nada de chateação com você, muito pelo contrário, Por mais que eu saiba da questão de tudo que tem acontecido, que vocês protegeram de um Paredão. Na minha cabeça, com a maior sinceridade, não existia a menor possibilidade do Paredão ser diferente do que foi. Só existia a possibilidade do Gabriel ir".