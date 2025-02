Tadeu pressiona sisters no Sincerão no BBB: 'Vai fazer outra escolha'

Na vez de Aline jogar, a policial se enrolou e demorou a escolher. Tadeu a pressionou. "Não é difícil, Aline."

O apresentador também a interrompeu quando ela escolheu João Pedro como pessoa que sairia com rejeição, mas justificou que não era "bem isso". "Desculpa, Aline, se você não acha, você vai fazer outra escolha. Você precisa escolher a pessoa que você acha que vai sair com maior rejeição."

A sister, então, pediu para trocar. Ela tirou João Pedro e colocou Diogo no lugar.

