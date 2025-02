Selton Mello viraliza ao responder internauta que perguntou quem era ele

Selton Mello, 52, virou assunto nas redes sociais ao responder internautas que perguntaram quem era ele.

O que aconteceu

O ator de Ainda Estou Aqui usou o bom humor para interagir com os internautas no TikTok. "Trabalho no ramo de venda de açaí", disse ele.

No perfil, o artista arranca gargalhadas com os conteúdos de memes e vídeos divertidos. Os internautas questionaram onde ele encontra as imagens."Numa lojinha em Volta Redonda", "Em um brechó em Piracicaba", brinca.