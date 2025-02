Um indicado ao Oscar tem mais seguidores que todos seus adversários juntos

Fernanda Torres está em segundo lugar entre as indicadas a melhor atriz. A brasileira tem 4,1 milhões de seguidores, contra 6 milhões de Demi Moore (de "A Substância"). Depois, vem Cynthia Erivo, de "Wicked", com 2,5 milhões de seguidores. Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez", é a única da categoria com menos de 1 milhão: ela é seguida por 189 mil pessoas. Mikey Madison, protagonista de "Anora", não tem perfil na rede social.

O número de seguidores não tem influência direta no resultado do prêmio. No entanto, a movimentação nas redes sociais pode incentivar os votantes a assistirem às obras —o que, na etapa de seleção dos indicados, é muito importante.