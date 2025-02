Saiba quem vai receber Oscar se 'Ainda Estou Aqui' vencer como Melhor Filme

Cerimônia do Oscar 2025 será realizada em 2 de março. O evento será transmitido para todo o país ao vivo na Globo, à exceção do Rio de Janeiro, que terá a transmissão do primeiro dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Filme brasileiro tem sido bastante elogiado, assim como a atuação de Fernanda Torres. Recentemente, o longa venceu o prêmio Goya, o Oscar do cinema espanhol. Foi a primeira vez que um filme brasileiro ganhou o prêmio.