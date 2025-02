Ricardo Vianna homenageia Lexa após morte da filha do casal: 'Guerreira'

A filha do casal morreu no dia 5 de fevereiro, após um parto extremamente prematuro. Lexa teve gestação de somente 25 semanas devido às complicações médicas relacionadas à pré-eclampsia precoce, com síndrome de HELLP.

A gestação de Sofia foi muito perigosa para Lexa. O quadro de pré-eclâmpsia da cantora foi uma grande complicação na gravidez, sendo uma condição que poderia levar a problemas de saúde para o bebê e a mãe.