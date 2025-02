Reviravolta no BBB: parcial da enquete UOL indica grande nome perto de sair

O quarto paredão do Big Brother Brasil 25 coloca em risco uma das estrelas da atual edição. Aline, Gabriel e Vitória Strada disputam a preferência do público para continuar no reality show da TV Globo.

O que diz a enquete do UOL

Na parcial feita às 11h45 desta segunda-feira (10), Vitória Strada aparece como a candidata eliminada na enquete do UOL. A atriz soma 47,61% dos votos para deixar o jogo.