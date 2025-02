Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 11 a 22/2

Mércia relembra a Luma que ela é a chefe do Albacoa. Viola pede ao pessoal do abrigo um voto de confiança para Filipa. Viola e Rodhes levam Filipa até Mavi e Luma, e a portuguesa avisa ao empresário que vai à polícia se entregar. Tomás aconselha Sirlei a procurar um trabalho honesto para reconquistar Berta. Fátima orienta Berta a não expulsar Ísis de casa nesse momento, até que elas descubram quem é o verdadeiro pai de Tomás. Daniel se incomoda com as perguntas de Cristiano. Viola avisa a Rudá que encontrou Filipa. Viola implora para Rudá não fugir da prisão. Mavi pergunta a Mércia o que ela pretende fazer com o Albacoa.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Mércia diz a Mavi e a Luma que eles devem confiar nela. Mércia enfrenta Molina. Luma procura irmã Sônia para descobrir o crime que Mércia cometeu no passado. Diana e Bruna demonstram preocupação com a saúde de Hugo. Mércia deixa claro para Molina que sua decisão já está tomada. Luma ameaça Mércia com as informações que tem sobre seu passado.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Mércia ameaça divulgar o pendrive que incrimina Mavi. Fátima escuta a conversa entre Ísis e Leidi, e vê que a nora de Berta está sendo chantageada. Mavi se sente traído por Mércia. Cristiano fica intrigado com a relação de Michele e Daniel. Hugo discute com Robson e sente uma pontada na cabeça. Fátima conta a Berta que Leidi esteve na mansão pedindo dinheiro a Ísis, e sentiu que havia uma ameaça velada. Luma diz a Mavi que eles precisam descobrir quem está por trás do grupo Eyer. Mavi procura Viola para conversar e pedir o perdão da chef. Viola diz a Mavi que só acredita nele se ele assumir para a polícia que matou Molina.

Sexta-feira, 21 de fevereiro