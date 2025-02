Raimundo tem atitude de vilão contra mulher bondosa em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Raimundo (Danton Mello) terá uma atitude digna de vilão contra Vera (Tatiana Tibúrcio).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Celeste (Débora Ozório) está cada dia mais triste com o pai proibindo seu namoro com Edu (Caio Manhente). Tudo vai piorar quando o filho de Anita (Maria Flor) der um anel de compromisso para sua amada.