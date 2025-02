Peter Navy Tuiasosopo, de 'Street Fighter', morre aos 61 anos nos EUA

Ator morreu em decorrência de problemas cardíacos. A informação é do site TMZ, que também destacou o que o artista estava na cidade de Phoenix, no estado do Arizona.

Peter Navy Tuiasosopo começou a fazer sucesso na década de 1990 na comédia "Necessary Roughness" (1991). Ele também é conhecido pela atuação em "Street Fighter - A Última Batalha" (1994), "Batman & Robin" (1997), "As Panteras" (2000), "O Escorpião Rei" (2002), na franquia "Velozes e Furiosos" e na série de TV norte-americana "NCIS - Unidade Elite".