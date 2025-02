'Perfil falso': série picante tem mortes e erotismo após caso de traição

Perfil Falso: Camila não resiste aos encantos de Miguel Imagem: Divulgação/Netflix

A série acaba na segunda temporada? Não! Os dez episódios trazem as histórias dos assassinatos, os possíveis suspeitos, mas deixa para uma terceira temporada a resposta da investigação da polícia e da própria Camila —que decide voltar a morar no condomínio de Ángela após as mortes envolverem moradores do local.

Além do suspense e mortes, "Perfil Falso" é uma clássica série recheada de sexo. As filmagens dos momentos picantes de Camila com Miguel e David e Ángela com o garçom Inti (Julián Cerati) e sua vizinha exploram ao extremo a sensualidade dos atores e atrizes.

"Perfil Falso" está disponível na plataforma de streaming Netflix. É possível assistir às duas temporadas da trama colombiana.