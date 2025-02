Paredão BBB: Brother faz promessa e sai na frente em parcial da enquete

Aline, Gabriel e Vitória Strada se enfrentam no quarto Paredão do BBB 25 (Globo). Saiba quem pode ser eliminado, de acordo com a enquete UOL:

O que aconteceu

Na mais recente atualização da enquete, às 6h desta segunda-feira (10), Gabriel seguia como o mais votado para ser o eliminado da semana. O brother tinha recebido 54,36% das intenções de voto, mesmo após fazer uma promessa para caso voltasse da berlinda.