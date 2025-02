Edson Hypolito: quem é o irmão discreto de Diego e Daniele

Prefere levar a carreira com discrição. Atuando nos bastidores, Edson deixa todo o brilho para os irmãos Diego e Daniele. Mas, com o confinamento da dupla no BBB 2025, decidiu dar as caras para cuidar da imagem pública de sua família.

Protetor e dedicado, Edson acompanha a competição e sabe tudo o que acontece com os irmãos dentro da casa. "Gosto muito da maneira como o Diego joga, ele sendo sincero. Mas acho que uma hora isso pode dar problema também", analisou ao Arrocha Cristina.

Dificuldades financeiras

Família tomou golpe em compra de apartamento. "Minha mãe acredita muito na palavra das pessoas, e a Dani e o Diego também. Nós fomos inocentes, tinha uma pendência na escritura definitiva que ninguém sabia", disse Edson, ao Arrocha Cristina.

Edson, Diego, Daniele, a mãe e a tia com os filhos foram despejados em 2022. "A pessoa vendedora simplesmente colocou o apartamento como pendência em uma dívida que ela tinha no banco. Isso apareceu alguns anos depois, nosso advogado perdeu a primeira audiência. No fim a gente perdeu o apartamento, recebemos ordem de despejo", explicou.