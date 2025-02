'Meu bagulho foi com Diego', Gabriel diz para Guilherme após se tornar alvo

Ciente de que foi votado pelo fisioterapeuta por conta do Sincerão da última semana, o paulistano procurou o pernambucano para conversar. Afirmando gostar muito do brother, Gabriel quis entender tudo o que aconteceu entre os dois nos últimos dias.

Guilherme demonstrou novamente seu incômodo com as falas do jogador em relação às crises de ansiedade de Diego Hypolito. "Em relação a essa questão de saúde mental, a gente não deve desconfiar quando a pessoa fala. Quando foi solicitado para colocar uma amarração, o único nome que não deveria ter sido solicitado, por fair play, era o Diego. Faltou fair play naquele momento", disse o fisioterapeuta, relembrando a situação do almoço do Big Fone.

Ao se justificar, Gabriel garantiu que ele não era o responsável por motivar as crises do ginasta. "Não é culpa minha, tá ligado? O bagulho do fair play, mano, depois eu fiquei pensando: 'será que o Guizão só está falando isso para tirar o dele da reta, porque ele estava lá também?'", afirmou.

Diante disso, Guilherme reconheceu que deveria ter conversado com o modelo antes do Sincerão. "Eu precisava ter conversado com você antes, para que não fosse pego de surpresa", disse.

Sobre a atitude do fisioterapeuta de tomar as dores de Diego, o paulistano ainda afirmou: "Defender alguém, eu acho louvável. Só queria que você soubesse que meu bagulho com Diego foi logo quando chegou. Eu só não queria que você achasse que tenho um bagulho com você, marcação".

