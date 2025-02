'Mesma chance que deu ao Diogo', aconselha Camilla a Aline após Paredão

A baiana explica que ficou mais incomodada com a "promessa" do Líder da semana do que com a indicação em si.

A mesma oportunidade que você deu para o Diogo, de vocês conversarem de forma calma, eu falaria para você dar essa mesma chance para ele também , opinou.

Por fim, Aline diz que João Gabriel admitiu ter mentido e critica a situação.

BBB 25 - enquete UOL: Quem você quer eliminar no quarto paredão? Aline Fábio Rocha/Globo Gabriel Fábio Rocha/Globo Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo