Mania de Você hoje (10): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (10) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi não chega a tempo de impedir Mércia de assinar o contrato com o grupo Eyer. Viola e Rodhes escutam a conversa entre Filipa e Antônia. Mavi se nega a dar mais dinheiro a Filipa. Berta descobre que foi enganada por Ísis, Sirlei, Leidi e Evelyn. Mavi faz descobertas sobre a venda dos quadros da família de Luma, e avisa à mulher que ela terá que ir a São Paulo para saber quem foram os compradores. Luma acusa Mércia de roubar sua herança junto a Molina. Rudá fica intrigado quando Edinho afirma saber de sua inocência na morte de Molina. Luma se esforça para saber quem foram os compradores das obras de arte roubadas de sua família.