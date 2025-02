Maisa posa de biquíni em praia e recebe elogios: 'Que espetáculo'

Maisa Silva, 22, escolheu um biquíni cavado para fazer passeio de buggy pelo litoral do Ceará.

O que aconteceu

Silva escolheu biquíni na cor branca com detalhes em preto, e uma saída de praia transparente, que evidenciou seu bumbum. A atriz passeou de buggy pelas dunas de São Gonçalo do Amarante, no litoral cearense. "Iriam na garupa da prima? Eu juro que não capotei", disse.

Nos comentários, a atriz foi elogiada. "Que espetáculo, colega... Arrasou demais", disse uma seguidora. "Eu gosto com emoção, pode acelerar", escreveu outro. "O treino de costas [tá em dia]", destacou um terceiro ao elogiar a forma física da famosa.