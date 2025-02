Mãe de Lexa expressa luto pela morte da neta: 'Abracei um anjo'

A empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, lamentou a morte da neta, Sofia, nas redes sociais nesta segunda (10). A bebê nasceu no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois, no dia 5.

"Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Minha Sofia. [...] É muita dor no meu coração que eu choro a todo momento, tentando entender o porquê, meu Deus?".

Darlin Ferrattry

A filha de Lexa, Sofia, nasceu apenas com 25 semanas de gestação. Após um quadro de pré-eclâmpsia precoce, a bebê nasceu com problemas de saúde e morreu no hospital.