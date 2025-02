Luis Ricardo detalha relação sem 'medo' com Silvio Santos: 'Nada a perder'

"Meu livro foi feito com muito peito aberto mesmo". Luis Ricardo, 62, abriu o coração para lançar uma autobiografia com suas histórias de vida. Ele conta, em detalhes, as dificuldades nos tempos de circo, a experiência como palhaço Bozo e, logicamente, a relação de confiança com Silvio Santos no SBT.

A amizade com o homem do baú é, segundo Luis Ricardo, a mais intensa retratada no livro "Luis Ricardo - Muito Além do Palhaço Mais Famoso do Mundo". "O peito aberto foi quando eu falo do cara que me deu a oportunidade, que me deu a credibilidade que o Luis tem até hoje. Até fiquei meio receoso, falei: 'William [autor]' e ele disse: 'nós vamos colocar tudo. Vale cada sentimento seu em cada frase que tá me falando'. Tanto é que tem um capítulo do livro chamado 'Silvio Santos me usou'", contou em conversa com Splash.