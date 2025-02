Título ou sinopse? Veja bons animes que entraram na onda dos nomes longos

Tamanho do título: 14 palavras, 67 caracteres

Sinopse: Após sua morte, um homem japonês reencarna como um personagem no jogo de namoro "Holfort Kingdom". Ele havia jogado muito esse jogo quando era vivo, então aproveita que agora é Leon Bartfort para mudar o roteiro de seu personagem e se tornar uma das pessoas mais poderosas deste mundo que mistura fantasia medieval com robôs ultra poderosos.

Por que assistir? Ainda que esteja longe de ter a premissa mais criativa dos animes, "Trapped in a Dating Sim" se destaca pelo senso de humor e o tom de deboche com "otome games". Este gênero de jogos é muito popular no Japão e consiste em conversar com outros personagens, tomar decisões e, eventualmente, se casar com uma das opções disponíveis. O anime é divertido porque Leon é histriônico e porque o tal "Holfort Kingdom" parece mais uma paródia de RPG que um jogo real.

Onde ver: Crunchyroll