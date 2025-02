Pedro Sampaio não lê post de Lexa sobre morte da filha e reage: 'Vem Sofia'

Lexa agradeceu à obstetra por "salvar sua vida" e dá-la a chance de pegar a bebê no colo, com vida. "Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje".

A artista explicou que precisa se afastar por um tempo, em razão do luto. "Eu tô vivendo o meu luto e o meu deserto, tenho fé que em breve sairei dele. Eu experimentei do maior amor do mudo e da maior dor também. Por hora eu só quero ficar quietinha".

Depois que somos mães, uma nova pessoa nasce. Eu espero que essa nova versão sorria de verdade, viva intensamente, volte a trabalhar com muita alegria e idealize coisas lindas. Mas, por hora, eu prefiro respeitar a minha solidão. Já, já eu volto, não como antes, mas eu volto. Lexa

Ela agradeceu o apoio do marido, Ricardo Vianna, e de toda a família. "Meu amor Ricardo, hoje eu te amo ainda mais, quando eu te abraço eu sinto a Sofia. Cuidou de mim da maneira mais linda do mundo, me viu da maneira mais vulnerável possível e me deu ainda mais amor. Te amo de uma maneira inexplicável. Mãe, hoje eu te amo e te entendo ainda mais também. Obrigada por ser essa mulher maravilhosa, dedicada e amorosa".