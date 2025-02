Leão: Globo mostra força ao acolher Rodrigo Faro

Rodrigo Faro retornou para a TV Globo com uma participação do Domingão com Huck, exibida no domingo (9). Este foi um dos temas do Splash Show de hoje, com Leão Lobo e Yas Fiorelo.

O apresentador, que encerrou seu contrato com a Record no fim de 2024, participou do quadro de lipsync. Esta foi a primeira vez que ele retornou para a Globo após 17 anos e, para Yas, isso mostra uma certa união entre as emissoras. "É curioso você ligar a televisão na Globo e ver o Rodrigo Faro lá".

Leão Lobo acredita que, ao mesmo tempo que essa união acontece, a força da Globo se sobressai entre as emissoras. Em dezembro de 2024, o programa de Luciano Huck prestou uma grande homenagem a Silvio Santos, morto em agosto de 2024, com a presença das filhas do apresentador.