Júlia Almeida diz que sumiu da TV por rótulo de 'filha do Manoel Carlos'

Júlia Almeida, 42, foi presença marcante em novelas da Globo dos anos 2000, mas decidiu se afastar da TV pelo rótulo de ser filha de Manoel Carlos, um autor consagrado da emissora.

O que aconteceu

Almeida admitiu que se revoltou por ser sempre associada ao seu pai em vez do seu trabalho. "Teve uma época que tive uma revolta muito grande de ser Julia filha de Manoel Carlos, de ter um nome atrelado à sombra de uma pessoa. Fui vendo que isso não precisava", declarou em entrevista ao canal Boa Palavra.

Ela disse não negar suas origens, mas que fez mais trabalhos de outros autores do que com o pai. "Eu sou filha do Manoel Carlos. É óbvio, é meu pai. E fui descobrir recentemente que fiz mais novelas sem ser do meu pai do que do meu pai".