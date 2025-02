Brother sai em defesa de Diego Hypolito para 'aliados': 'Não iria com bois'

Os brothers que ouviam concordaram. "Só venha a nós", concordou Maike. "No dia do Paredão muda tudo e não avisa", acrescentou Thamiris.

Guilherme interrompeu e questionou se os irmãos realmente disseram que votariam em Diogo neste Paredão.

Eu acho que se votasse [no Diogo] estaria sendo incoerente. Qual é a questão que ele tem com o Diogo? Ele taria indo junto com os bois, que é o que vocês fizeram. Guilherme

