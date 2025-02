Gabriel faz promessa caso volte de Paredão; aliado indica por que ele sairá

Se eu voltar do Paredão, eu raspo meu bigode e pulo pelado na piscina. E eu sou homem de palavra, viu? Gabriel

João Gabriel, seu aliado, confessou ter medo de que ele saia. Gabriel concordou, alegando que Aline "está com o Diogo" e Vitoria já é uma atriz conhecida, com fãs.

O brother disse que, se o amigo for eliminado, será porque "não protagonizou" nada ali dentro. Gabriel então afirmou que não consegue brigar com as pessoas.

