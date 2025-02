Gabriel Braga Nunes comemora aniversário ao lado da irmã 'sósia'

Gabriel Braga Nunes, 53, posou ao lado da irmã 'sósia' Nina, 50, no último domingo (9).

O que aconteceu

O ator recebeu a família e amigos no espetáculo Outros Toms, no palco do MASP Auditório, em São Paulo. O artista se apresentou ao lado da Studio3 Cia. de Dança.

Na sessão, Gabriel Braga Nunes reuniu a mãe, a atriz Regina Braga, 79, o pai, o diretor Celso Nunes, 83, e a irmã 'sósia', a produtora teatral Nina Nunes. Os irmãos chamaram a atenção dos internautas nos últimos meses pela semelhança.