Flora vai ganhar? Saiba quem será campeã do concurso de 'Garota do Momento'

Beatriz (Duda Santos) e Flora (Bella Piero) são as finalistas da competição. Na última etapa, as duas irão fazer um teste de interpretação no palco do Alfredo Honório Show.

Glorinha (Mariana Sena), Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) nos bastidores do concurso de 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Para a grande final, o programa providenciará um cenário e um ator para contracenar com as duas jovens. Com o texto na ponta da língua, Beatriz e Flora realizam seus testes.

Flora (Bella Piero) em seu teste de atuação na novela 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

A filha biológica de Clarice (Carol Castro) será a grande vencedora. Ela assina o contrato com a empresa de cerveja e leva os 200 mil cruzeiros para casa.