Felipe Neto responde farpas de Nikolas Ferreira: "Chupetinha"

O youtuber Felipe Neto respondeu a um novo post do deputado Nikolas Ferreira no X, antigo Twitter. O influenciador chamou o deputado de "chupetinha", após o político ter o xingado de "maior hipócrita, covarde e bunda mole do Brasil".

"E foi esse bunda mole que te colocou para mamar em 2022. Valeu chupetinha", escreveu Felipe Neto.

O que aconteceu?

Nikolas Ferreira comentou com xingamentos uma matéria da Folha de S.Paulo sobre Felipe Neto. No X, Nikolas respondeu a matéria falando sobre como o youtuber deixou de comentar política nas redes, com diversos xingamentos.