Exame de DNA faz vida de 2 personagens virar do avesso em 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (11), da novela "Volta por Cima" (Globo), a vida de Jão (Fabrício Boliveira) e Edson (Ailton Graça) serão mudadas com o resultado do exame de DNA.

O que vai acontecer

O protagonista descobre que realmente é filho biológico de Edson. "Está escrito aqui: O suposto pai tem no mínimo 99,99% de chance de ser o pai biológico do filho'. Deu positivo", fala o ex-namorado de Madalena (Jéssica Ellen).