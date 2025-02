Sorvetão e limusine: como é o pacote 'Esqueceram de Mim 2' em hotel de NY

A sobremesa consiste em 16 bolas de sorvete com chantilly, pedaços de brownie, M&Ms, cerejas marasquino e coberturas de chocolate, caramelo e framboesa. Essa foi a pedida das influencers Amira Harvey e Jenna Sinatra, que se hospedaram no hotel no início de 2025 e resolveram dividir o doce. O que elas não esperavam é que o valor seria altíssimo.

O "sorvetão" custa nada menos do que US$ 500, isto é, mais de R$ 3 mil na cotação atual. No caso das infuencers, o susto foi grande quando receberam a conta.

Disponível durante o ano todo no The Plaza, o pacote Esqueceram de Mim tem seus valores revelados somente sob consulta. Quem quiser viver essa experiência pode reservar o quarto com três dias de antecedência.

Em dezembro de 2024, o hotel levou Macaulay Culkin para interagir com os contratantes do pacote. Além de assistirem ao "Esqueceram de Mim 2: Perdido em NY", os hóspedes brincaram de um jogo de "perguntas e respostas" com o ator.