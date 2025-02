Enquete UOL BBB 25: parcial traz estrela ganhando fôlego em paredão quente

O quarto paredão do BBB 25 está pegando fogo e pode tirar do jogo uma das grandes estrelas da edição. Aline, Gabriel e Vitória Strada estão na berlinda, e agora é o público que decide quem continua na disputa pelo prêmio.

O que diz a enquete do UOL

Na parcial feita às 13h25 desta segunda-feira (10), Gabriel Yoshimoto aparece como o eliminado na enquete do UOL. O modelo soma 47,32% dos votos para deixar o jogo.