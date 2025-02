Diego planeja outras aproximações no BBB 25, caso Gabriel seja eliminado

Durante a madrugada desta segunda (10), o atleta garantiu que deseja trazer Maike, João Gabriel e João Pedro para o seu lado. "O Gabriel vai sair e isso vai desestruturar eles. O que vou fazer? Vou puxar pra gente! Eu adoro os gêmeos! Eu gosto muito do Maike".

Diego ainda pensou na possibilidade dos outros participantes julgarem ele por essa aproximação. "Vai soar como falsidade pros outros? Eu prefiro ser uma opção alta do que ser uma opção baixa, Dani".

Após Vitória Strada reclamar que o ginasta não votou para proteger o grupo, o brother ainda afirmou: "Gosto muito da Vitória, é uma das pessoas que eu torço. Gosto muito do Mateus, mas o Mateus já me deu cobra… A gente tem que colocar na balança as coisas que já aconteceram dentro do jogo".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas